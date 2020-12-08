شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن وزير الخارجية سيجري مباحثات مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا.

كما سيلتقي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.