وزارة الحج تدعو 382 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 13/04/1442هـ لنهاية 17/04/1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية، ومراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وطالبت وزارة الحج والعمرة، أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان.

وأكدت الوزارة، على إحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم، وظائف التصميم الداخلي نأمل إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.

وأشارت إلى أن من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

وأضافت وزارة الحج أنه يمكن الاطلاع على مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

