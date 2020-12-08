- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الحصيني: كتلة قطبية باردة أثرت على معظم المناطق فجر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني: كتلة قطبية باردة أثرت على معظم المناطق فجر اليوم
سجلت العاصمة الرياض 9 درجات مئوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن تأثر معظم مناطق المملكة فجر اليوم (الثلاثاء) بالكتلة الباردة التي أصلها قطبي.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الكتلة أثرت على درجة حرارة معظم مناطق المملكة في اليوم الثاني من موسم المربعانية، حيث سجلت العاصمة الرياض 9 درجات مئوية، فيما سجل مطار الملك خالد 8 درجات مئوية.
وكشف الحصيني عن درجات الحرارة التي سجلت فجر اليوم، ومنها مكة المكرمة بدرجة حرارة 19 درجة، والمدينة المنورة 13، وجدة 22، والأحساء 11، والجوف 10 درجات مئوية، و7 درجات في كل من عرعر وظهران الجنوب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: كتلة قطبية باردة أثرت على معظم المناطق فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.