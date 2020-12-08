40139 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - واس

قدمت عيادات “تطمن” بالجوف خدماتها لـ 40139 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عديدة.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.