- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 40139 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
40139 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف
متابعات الخليج 365 - واس
قدمت عيادات “تطمن” بالجوف خدماتها لـ 40139 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عديدة.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40139 مستفيداً من خدمات عيادات تطمن في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.