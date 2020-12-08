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الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أسبوعين
بفضل رهان على تحفيز أمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا، وفقاً لـ”رويترز”.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.
وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1873.50 دولار للأوقية.
وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس “تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما .. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلاً”.
لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطراً على أسعار الذهب.
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