- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مرض غامض يصيب المئات ويسبب الوفاة في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مرض غامض يصيب المئات ويسبب الوفاة في الهند
يسبب أعراضاً عدة كالغثيان وفقدان الوعي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصاب مرض مجهول وغامض ولاية أندرا براديش جنوب الهند ، حيث تسبب في وفاة شخص ودخول ما لا يقل عن 227 آخرين إلى المستشفى.
وعانى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى من أعراض عدة كالغثيان وفقدان الوعي.
وفتحت السلطات المختصة في الهند تحقيقاً لمعرفة سبب المرض الذي اجتاح بلدة إيلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، وفق موقع “إنديا تيفي”.
وبحسب وزير الصحة في الولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، فإن هؤلاء الذين دخلوا المستشفى لا علاقة لمرضهم بكوفيد-19.
من جهته، أفاد أحد الأطباء في مستشفى إيلورو الحكومي بأن المرضى المصابين، لاسيما الأطفال منهم، قد اشتكوا من حرقة في العيون والتقيؤ، فيما فقد بعضهم الوعي، بينما عانى آخرون ما يشبه نوبات صرع. وغادر 70 شخصاً المستشفى، فيما لا يزال 157 يتلقون العلاج.
وأوضح وزير الصحة في الولاية الهندسية أن المرضى لم تظهر عليهم أي عدوى فايروسية بحسب عينات الدم المأخوذة منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض غامض يصيب المئات ويسبب الوفاة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.