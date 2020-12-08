السعودية | وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، على رأس وفد اقتصادي وتجاري كبير، يطلع خلالها على تطورات الأوضاع في السودان.
وبحسب مراسلنا في الخرطوم، كان في استقباله لدى وصوله إلى العاصمة السودانية نظيره السوداني عمر قمر الدين، وقد توجها مباشرة إلى وزارة الخارجية السودانية لإجراء جلسة مباحثات، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا.
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.
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