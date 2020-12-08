السعودية | التحالف يعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف يعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

إلى ذلك، أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيات الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".