، 18354 مستفيداً من خدمات "تطمن" في القنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال 5 عيادات موزّعة على عدة مرافق صحية

قدّمتْ عيادات "تطمن " في القنفذة خِدْماتها لـ 18354 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، حيث تُقدم خِدْمات عيادة "تطمن" من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن