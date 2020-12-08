طريف تسجل أعلى كمية هطول أمطار..

أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تأهيل الأشجار التي تضررت جراء السيول بوادي «عمق» في محافظة أملج بمنطقة تبوك، وإعادتها إلى الوضع الطبيعي. وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن محطات الوزارة للرّصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة أمس الاثنين في طريف بالحدود الشمالية. وأضافت أن كميات المياه الواردة للسدود كما رصدتها محطات الوزارة، بلغت أكثر من 1 مليون م³. اقرأ أيضًا: بالصور.. تأهيل 220 شجرة تضرَّرت من الأمطار والسيول بالمدينة

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «البيئة» تعيد تأهيل أشجار تضررت جراء السيول في محافظة أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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