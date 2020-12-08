محمد بن مسعود - الدمام - قال: من خصائصه سماء زرقاء صافية وأجواء باردة توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً في عناصر الطقس اليوم، ويجثم مرتفع جوي فوق أجواء ⁧‫#السعودية.⁩ وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خصائصه؛ سماء زرقاء صافية، وأجواء باردة.حالة الطقس الأرصاد 08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 09:58 AM قال: من خصائصه سماء زرقاء صافية وأجواء باردة المسند: مرتفع جوي يجثم فوق أجواء السعودية المسند: مرتفع جوي يجثم فوق أجواء السعودية توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً في عناصر الطقس اليوم، ويجثم مرتفع جوي فوق أجواء ⁧‫#السعودية.⁩ وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خصائصه؛ سماء زرقاء صافية، وأجواء باردة. الكلمات المفتاحية ، المسند: مرتفع جوي يجثم فوق أجواء السعودية ،

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