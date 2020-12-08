محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور. وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع. أمانة الرياض الرياض 08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 09:40 AM ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور. وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ،

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