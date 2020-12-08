، الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها 10 حالات جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد