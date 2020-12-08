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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-08
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:50 AM
منها 10 حالات جاءت من الخارج
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، الصين تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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