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فيديو.. المنيع يوضح حكم مَن طاف بالكعبة بغير طهارة جهلاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم مَن طاف بالكعبة بغير طهارة جهلاً.
وقال الشيخ المنيع: إن مَن طاف بالكعبة على غير طهارة لعدم علمه بالأحكام، فطوافه صحيح لكن عليه تقديم دَم كفدية.
وجاء رد المنيع خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، على سؤال عن سيدة طافت بالكعبة على غير وضوء جهلاً منها بالأحكام حينذاك.
وتابع الشيخ المنيع أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رأوا أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف وإنما هي واجب، ومن ترك واجباً أو استوجب محظوراً فعليه دَم.
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