الاختبارات المهنية للأجانب.. هيئة المهندسين تعلن مستندات التسجيل

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية للهيئة.

وفي هذا الإطار، نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف يوضح الانعكاسات المتوقعة للاختبارات المهنية، وتتمثل في التالي:

- التحسين المستمر للمرافق العامة

- إرساء البنى التحتية ذات الجودة العالية

- رفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج

- إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل قدراتها الهندسية

اختبارات المهن الهندسية

وعددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأسباب التي يعزى لها إسناد اختبارات المهن الهندسية للهيئة السعودية للمهندسين، وتتمثل في التالي:



- اختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية

- رفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية

- حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية

وبينّت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المنجزات التي تحققها الاختبارات الهندسية المهنية، وتتمثل في التالي:

- استقدام الكفاءات المتميزة ونقل الخبرات العمالية للسوق المحلي

- إعطاء المهندس السعودي فرص وظيفية مناسبة

آلية التسجيل بالهيئة الهندسية

من جهتها، حددت الهيئة السعودية للمهندسين، المستندات المطلوبة لتسجيل التخصصات الهنسية للأجانب، وتتمثل في التالي:

أولًا: لجنسيات الهند وباكستان:

- إرفاق وثيقة التخرج لشهادة البكالوريوس الأصل.

- إرفاق السجل الأكاديمي بشكل كامل؛ بحيث يتضمن السجل كل المواد من المستوى الأول إلى المستوى الأخير.

- إرفاق خطاب الإقرار والتفويض الخاص بالهيئة السعودية للمهندسين مع كتابة الاسم والتاريخ والتوقيع عليه.

- إرفاق صورة واضحة لتأشيرة الدخول بشكل كامل؛ حيث تتضمن كل البيانات أو أرفق صورة واضحة للإقامة.

- إرفاق خطاب تعريف بالعمل بتاريخ حديث ومصدق من الغرفة التجارية من جهة العمل التي يعمل لديها المهندس.

- صور واضحة لجواز السفر.

- إرفاق صورة شخصية مناسبة.

ثانيًّا: لجنسية الفلبين

- إرفاق وثيقة التخرج لشهادة البكالوريوس الأصل.

- إرفاق السجل الأكاديمي بشكل كامل بحيث يتضمن السجل كافة المواد من المستوى الأول إلى المستوى الأخير.

- إرفاق توثيق لجنة التعليم العالي الفلبينية للشهادات الصادرة من الفلبين ( ( CAV أو ارفق شهادة البورد الفلبينية.

- إرفاق خطاب الإقرار والتفويض الخاص بالهيئة السعودية للمهندسين مع كتابة الاسم والتاريخ والتوقيع عليه

- إرفاق صورة واضحة لتأشيرة الدخول بشكل كامل تتضمن حيث كافة البيانات أو أرفق صورة واضحة للإقامة.

- إرفاق خطاب تعريف بالعمل بتاريخ حديث ومصدق من الغرفة التجارية من جهة العمل التي يعمل لديها المهندس.

- إرفاق صورة واضحة لجواز السفر.

- إرفاق صورة شخصية مناسبة.

ثالًثًا: لباقي جنسيات الدول الأخرى

- إرفاق وثيقة التخرج لشهادة البكالوريوس الأصل.

- إرفاق خطاب الإقرار والتفويض الخاص بالهيئة السعودية للمهندسين مع كتابة الاسم والتاريخ والتوقيع عليه

- إرفاق صورة واضحة لتأشيرة الدخول بشكل كامل حيث تتضمن كافة البيانات أو أرفق صورة واضحة للإقامة.

- إرفاق خطاب تعريف بالعمل بتاريخ حديث ومصدق من الغرفة التجارية من جهة العمل التي يعمل لديها المهندس.

- إرفاق صورة واضحة لجواز السفر.

- إرفاق صورة شخصية مناسبة.

اقرأ أيضًا:

الحقيل للهيئة السعودية للمهندسين: جهزوا اختبارات مهنية للأجانب

«هيئة المهندسين» تطلق منصة «تقن» لتسهيل الوصول للاستشارات والخدمات الموثوقة