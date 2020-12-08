محافظ حوطة بني تميم يدشن مبادرة التطوع البلدي

دشَّن محافظ حوطة بني تميم الأستاذ محمد بن عامر العجمي، بحضور رئيس البلدية المكلف الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي، وبمشاركة عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والفِرق التطوعية، مبادرة التطوع البلدي تحت شعار «تنمية وطن»، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

واشتملت الحملة على ثلاث مبادرات، تبنتها البلدية، يأتي في مقدمتها غرس الأشجار حيث تم غرس أكثر من ٢٠٠ شجرة من أنواع الأشجار البرية في المتنزه البري ومدخل المحافظة الشمالي في اليوم الأول، إضافة إلى مبادرة نظافة المتنزهات البرية، وكذلك إزالة التشوه البصري من خلال طمس الكتابات على الجدران، وإزالة الملصقات العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المكلف فهد الدميخي، بأن الحملة مستمرة لمدة ٣ أيام في عدة مواقع متفرقة بالمحافظة، وذلك رغبةً من البلدية في فتح المجال لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة الراغبين بالتطوع من خلال التسجيل عبر الرابط المنشور في حساب البلدية بتويتر والمعتمد لدى وزارة الموارد البشرية عبر منصة التطوع، والذي يهدف للوصول لأكثر من مليون متطوع ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تعزيز التطوع في جميع المجالات لدعم الشراكة المجتمعية بين المواطن والقطاعين العام والخاص.

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