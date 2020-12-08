، بالفيديو.. مبتعثو جامعة كونكورديا يطلقون مبادرة تطوعية بولاية  مينيسوتا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها أسرة النادي السعودي بالجامعة لمساعدة المشردين الذين يعيشون بلا مأوى

أطلقت أسرة النادي السعودي بجامعة كونكورديا في مدينة سانتبول بولاية مينيسوتا الأمريكية مبادرة تطوعية، عبارة عن توزيع هدايا على بعض المشردين بالمدينة، وذلك تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

وانطلقت المبادرة تحت شعار "Share the Warmth" تزامنًا مع فصل الشتاء، وتعزيزًا لثقافة المجتمع السعودي للعمل الإنساني.

وقد تم توزيع ما يقارب ثلاثين هدية على المشردين، كل هدية تحتوي على "بطانية، قلافز، جراب، بروتين بار، فرشاة ومعجون أسنان، شامبو، موس حلاقة".