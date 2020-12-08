، "الأرصاد" تنبِّه القصيم والشمالية: ضباب وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى صباح الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين لمنطقتَي القصيم والحدود الشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم ضبابًا وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والشماسية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.

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