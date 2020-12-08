، فرع "المياه" بمكة يحتضن المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة بجدة ،

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اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم، بعددٍ من طلبة الماجستير بجامعة عفت لتفعيل المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة، بمشاركة جمعية تنمية القرى، وفريق العمل التطوعي الهندسي بجمعية البر، وعدة جهات أخرى منها مؤسسة مداد فن، وحضور الفنانات التشكيليات صالحة العساف وسلوى الرفاعي.
وقدم المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي من جامعة عفت عرضًا مرئيًا، لمناقشة المشاركة المجتمعية، ودراسة لحي النسيم، بهدف تحسين البيئة الحضرية وجودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي في كلمته خلال العرض إن العمل التطوعي أحد أبواب السعادة التي ينشدها الإنسان وحث عليها ديننا الحنيف وأكدتها أخلاقنا العربية وان فرع الوزارة يحرص على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة نسبة المساهمة المجتمعية واستغلال الطاقات الوطنية بالشكل الأمثل من خلال تفعيل العمل التطوعي وفق منهجية واضحة وإستراتيجية محددة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المطروحة عبر المنصة الوطنية بهدف رفع مستوى مشاركتها في الأعمال البيئية والزراعية لخدمة مشروعات بيئية وتوعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
فيما رحب مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي مشاركة جميع شرائح المجتمع شركاء الوزارة من المتطوعين، متمنيًا أن تشكل هذه العروض للمبادرات همزة وصل حيوية ومميزة بين إدارة البيئة والمجتمع بجميع شرائحه ومبدعيه، واعدًا الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها.
فرع "المياه" بمكة يحتضن المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-08
اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم، بعددٍ من طلبة الماجستير بجامعة عفت لتفعيل المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة، بمشاركة جمعية تنمية القرى، وفريق العمل التطوعي الهندسي بجمعية البر، وعدة جهات أخرى منها مؤسسة مداد فن، وحضور الفنانات التشكيليات صالحة العساف وسلوى الرفاعي.
وقدم المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي من جامعة عفت عرضًا مرئيًا، لمناقشة المشاركة المجتمعية، ودراسة لحي النسيم، بهدف تحسين البيئة الحضرية وجودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي في كلمته خلال العرض إن العمل التطوعي أحد أبواب السعادة التي ينشدها الإنسان وحث عليها ديننا الحنيف وأكدتها أخلاقنا العربية وان فرع الوزارة يحرص على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة نسبة المساهمة المجتمعية واستغلال الطاقات الوطنية بالشكل الأمثل من خلال تفعيل العمل التطوعي وفق منهجية واضحة وإستراتيجية محددة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المطروحة عبر المنصة الوطنية بهدف رفع مستوى مشاركتها في الأعمال البيئية والزراعية لخدمة مشروعات بيئية وتوعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
فيما رحب مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي مشاركة جميع شرائح المجتمع شركاء الوزارة من المتطوعين، متمنيًا أن تشكل هذه العروض للمبادرات همزة وصل حيوية ومميزة بين إدارة البيئة والمجتمع بجميع شرائحه ومبدعيه، واعدًا الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها.
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:13 AM
تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية وجودة الحياة تماشيًا مع رؤية 2030
اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ونائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم، بعددٍ من طلبة الماجستير بجامعة عفت لتفعيل المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة، بمشاركة جمعية تنمية القرى، وفريق العمل التطوعي الهندسي بجمعية البر، وعدة جهات أخرى منها مؤسسة مداد فن، وحضور الفنانات التشكيليات صالحة العساف وسلوى الرفاعي.
وقدم المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي من جامعة عفت عرضًا مرئيًا، لمناقشة المشاركة المجتمعية، ودراسة لحي النسيم، بهدف تحسين البيئة الحضرية وجودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي في كلمته خلال العرض إن العمل التطوعي أحد أبواب السعادة التي ينشدها الإنسان وحث عليها ديننا الحنيف وأكدتها أخلاقنا العربية وان فرع الوزارة يحرص على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة نسبة المساهمة المجتمعية واستغلال الطاقات الوطنية بالشكل الأمثل من خلال تفعيل العمل التطوعي وفق منهجية واضحة وإستراتيجية محددة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المطروحة عبر المنصة الوطنية بهدف رفع مستوى مشاركتها في الأعمال البيئية والزراعية لخدمة مشروعات بيئية وتوعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
فيما رحب مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي مشاركة جميع شرائح المجتمع شركاء الوزارة من المتطوعين، متمنيًا أن تشكل هذه العروض للمبادرات همزة وصل حيوية ومميزة بين إدارة البيئة والمجتمع بجميع شرائحه ومبدعيه، واعدًا الجميع بالتواصل الدائم بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنيها والعمل على تنفيذها وتكريم من يقدمها.
، فرع "المياه" بمكة يحتضن المبادرات المجتمعية في مجالات البيئة بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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