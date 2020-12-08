تصاريح السفر للفئات الاستثنائية.. أبشر تجدد التذكير بالضوابط والشروط

أعادت المديرية العامة للجوازات، تجديد التذكير بضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية من خلال منصة أبشر.

جاء ذلك خلال رد المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الإلكتر وني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، على استفسار أحد المستفيدين.

تصاريح السفر الاستثنائية

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات إطلاق خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية؛ وذلك تسهيلًا على الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وأوضحت الجوازات السعودية، أن الفئة الثانية من فئات الحالات الاستثنائية التي يمكن لها إصدار تصريح سفر استثنائي عبر منصة أبشر هي المواطنون ممن لديهم حالات استثنائية وبخاصة هاتين الحالتين:

- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

- وفاة الزوج أو الزوجة أو الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

الضوابط والشروط

وحددت المديرية العامة للجوازات، الضوابط والشروط الضرورية واللازمة لاستصدار تصريح سفر استثنائي لهذه الفئة وتتمثل في:

أولًا :فيما يتعلق بلّم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

- إثبات صلة القرابة )زوج - زوجة - أب- أم (ليقيم خارج المملكة

- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

-إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدرقًا من وزارة التعليم أو ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

ثانيًّا: فيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة:

- تقديم شهادة الوفاة

- إثبات صلة القرابة

وأكدت الجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول لمنصة أبشر.

- اختار خدماتي.

- قم بالضغط على الجوازات.

- اختار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.

- اضغط على طلب جديد.

- قم بالضغط على المديرية العامة للجوازات.

- ثم اضغط على تصاريح السفر الاستثنائية.

- اختر المواطنين المستثنيين من السفر.

- قم بإرفاق المستندات المطلوبة

- قم بتأكيد وإرسال الطلب.

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