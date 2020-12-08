ضبط شحنة مخدرات وزنها 900 كجم في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة، اليوم، عن اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها 900 كيلو جرام في المياه الدولية لـ«بحر العرب».

وكانت الشحنة المضبوطة على متن قارب شراعي (عديم الهوية) يبحر في المياه الدولية لبحر العرب في الـ4 من الشهر الجاري.

‏ يذكر أنه منذ أكتوبر، تم ضبط 4 شحنات من المخدرات بالشراكة مع القوات البحرية الفرنسية، الأمريكية والمملكة المتحدة.