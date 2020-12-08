السعودية اليوم / البرازيل تسجل 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد- 19 " و 376 وفاة



برازيليا 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ،ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317 ​​​.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

02:57ت م

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برازيليا 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ،ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317 ​​​.وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:57ت م0243

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