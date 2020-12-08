شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» ينقل تحيات «القيادة» للرئيس العراقي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ‏في قصر السلام في بغداد أمس وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي د. ماجد القصبي والوفد المرافق له. ‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين. ونقل د. القصبي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب العراق الشقيق. حضر الاستقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية م. صالح السلمي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.

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