شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة «جمالي» والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: «علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».