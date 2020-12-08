شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي الملك وولي العهد لذوي الشهيدين «التليدي» و«عاتي» والان نبدء بالتفاصيل

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعزاء أمير منطقة جازان لذوي العريف حسن بن جابر محمد التليدي، ووالد وذوي الجندي أول إبراهيم بن فهد مهدي عاتي، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان، معربين عن فخرهم باللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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