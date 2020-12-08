شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف كسوة شتوية لطلاب «تكافل» والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية د. حمد آل الشيخ بمقر الوزارة أمس، مبادرة «هدية الشتاء» في دورتها السابعة التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 53 ألف كسوة.

ونوه وزير التعليم بما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام مستمر من القيادة الرشيدة كأحد أهم المؤسسات الخيرية المانحة التي تعنى بالطلاب والطالبات المحتاجين لمزيد من الرعاية، وتقديم البرامج الداعمة لنجاح تحصيلهم الدراسي وتفوقهم، مشيدا بجهود المؤسسة في تبني البرامج الهادفة لتقديم كل ما من شأنه دعم المستفيدين من أبناء وبنات الوطن ليكونوا لبنات صالحة في بنائه، ومشاركين فاعلين في ازدهاره وتقدمه.

من جانبه أوضح الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية د. محمد العقيلي، أن المبادرة تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء، كما تستهدف المؤسسة في هذه النسخة توزيع الكسوة في مدارس عدد من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب تشتمل على الزي المدرسي الشتوي الكامل، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، كما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.