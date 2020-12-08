شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف كسوة شتوية لطلاب «تكافل» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه وزير التعليم بما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام مستمر من القيادة الرشيدة كأحد أهم المؤسسات الخيرية المانحة التي تعنى بالطلاب والطالبات المحتاجين لمزيد من الرعاية، وتقديم البرامج الداعمة لنجاح تحصيلهم الدراسي وتفوقهم، مشيدا بجهود المؤسسة في تبني البرامج الهادفة لتقديم كل ما من شأنه دعم المستفيدين من أبناء وبنات الوطن ليكونوا لبنات صالحة في بنائه، ومشاركين فاعلين في ازدهاره وتقدمه.
من جانبه أوضح الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية د. محمد العقيلي، أن المبادرة تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء، كما تستهدف المؤسسة في هذه النسخة توزيع الكسوة في مدارس عدد من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب تشتمل على الزي المدرسي الشتوي الكامل، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، كما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر 53 ألف كسوة شتوية لطلاب «تكافل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.