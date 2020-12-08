شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألف كرتون تمور من مركز الملك سلمان للمحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت 11 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 33 ألف كرتون من التمور منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2020م.وتستهدف المساعدات محافظات حضرموت، لحج، مأرب، تعز، شبوة، المهرة، وتأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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