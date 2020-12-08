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33 ألف كرتون تمور من مركز الملك سلمان للمحافظات اليمنية

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عبرت 11 شاحنة إغاثية تحمل على متنها 33 ألف كرتون من التمور منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2020م.وتستهدف المساعدات محافظات حضرموت، لحج، مأرب، تعز، شبوة، المهرة، وتأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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