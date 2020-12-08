شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لـ 84 فردا في المهرة والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مواد إيوائية شملت 14 خيمة و84 بطانية و28 بساطا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 84 فردا.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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