شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: الدين الإسلامي كفل «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه خلال استقباله في الإمارة بجدة، رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، يرافقه مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن، بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.
من جانبه قدّم العواد لسمو أمير المنطقة نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمناً دعم سموه لأعمالها لتؤدي دورها النبيل.
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