شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: الدين الإسلامي كفل «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له.

ونوه سموه خلال استقباله في الإمارة بجدة، رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، يرافقه مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن، بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.

من جانبه قدّم العواد لسمو أمير المنطقة نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمناً دعم سموه لأعمالها لتؤدي دورها النبيل.