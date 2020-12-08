شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % زيادة بمستفيدي «صندوق النفقة» في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع نسبة المستفيدين من صندوق النفقة بنسبة 50 % خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، بواقع 1500 مستفيد مقابل 1000 مستفيد في أكتوبر الماضي. وبلغت نسبة الذين صرفت لهم نفقة مؤقتة بناء على صدور حكم ابتدائي لهم 28 % من إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق، بينما بلغت نسبة من صرفت لهم نفقة مؤقتة بناء على صدور حكم نهائي لهم 72 %.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 % زيادة بمستفيدي «صندوق النفقة» في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.