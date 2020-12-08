شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات عن 58 ألف متر أراض بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت أمانة جدة عن جهود بلدية أبرق الرغامة، عن إزالة 14 سورا مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300م2، كما أزالت بلدية بريمان الفرعية سورا و13 حوشا بداخلها غرف على مساحة 16.300م2 بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة بنطاق بلدية الجنوب وتحديدا في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 19.800م2.
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