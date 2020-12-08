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إزالة تعديات عن 58 ألف متر أراض بجدة

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أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة بنطاق ست بلديات فرعية الأسبوع الماضي عن إزالة أسوار ومبانٍ وحظائر ومخيمات مخالفة على مساحة 58.400 متر مربع، وذلك ضمن الحدود الإشرافية لقطاع بلديات جنوب وشرق وشمال ووسط المحافظة، كما نتج عن تلك الجهود ضبط ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص بنطاق المليساء، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كجم خضراوات وفواكه في حي الصفا.

وكشفت أمانة جدة عن جهود بلدية أبرق الرغامة، عن إزالة 14 سورا مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300م2، كما أزالت بلدية بريمان الفرعية سورا و13 حوشا بداخلها غرف على مساحة 16.300م2 بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة بنطاق بلدية الجنوب وتحديدا في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 19.800م2.

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