وزارة التعليم: اختبارات الطلاب متابعي «قنوات عين» حضوريًّا

جددت وزارة التعليم التأكيد على ضرورة إجراء الاختبارات النهائية حضوريًّا، للطلاب المتابعين لدروسهم عبر قنوات «عين الفضائية أو عين يوتيوب أو لا يملكون جوالًا وإنترنت»، وذلك وفق إجراءات الوقاية الاحترازية الضامنة لوقايتهم.

ووفق الوزارة، تنطلق الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام، بدءا من الأسبوع المقبل (السادس عشر) عبر منصة مدرستي؛ حيث يخصص ذلك الأسبوع لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب، وجهزت المدارس خطة للمراجعة في هذا الأسبوع بناء على نتائج الفاقد التعليمي.

ومن المقرر أن يكون زمن الدراسة في أيام الاختبارات ثلاث ساعات فقط، تشمل وقت أداء الاختبار، مع تخصيص المتبقي من الوقت للمراجعة، ويكون وقت أداء الاختبار رهنًا بعدد الفقرات وتوزيع الدرجات، إذ تخصص ٢٠ دقيقه لأداء الاختبار ذو العشر فقرات ودرجات، فيما تخصص ٣٠ دقيقة للاختبار ذي الخمس عشرة فقرة ودرجة، وتخصص ٤٠ دقيقة للاختبار ذي العشرين فقرة و درجة، على أن لا تتجاوز المواد التي تختبر في اليوم الواحد مادتين فقط، مهيبة بالمعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.