بالصور.. القوات البحرية تضبط مخدرات وزنها 900 KG في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض واحتجاز شحنة مخدرات مشبوهة، يفوق وزنها 900 KG في المياه الدولية لبحر العرب.

ونفذت قوة الواجب المختلطة 150 والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية عملية نوعية من خلال المدمرة الأمريكية يو إس إس رالف جونسونDDG 114 ؛ حيث قامت باعتراض وحجز شحنة مخدرات يفوق وزنها 900 كيلوجرام كانت على متن قارب شراعي (عديم الهوية) يبحر في المياه الدولية لبحر العرب.

يأتي هذا فيما قال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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