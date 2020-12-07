شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يسلم تكريم الموارد البشرية لـ"جود" والان نبدء بالتفاصيل

• تصدرت منصة "العمل التطوعي" على مستوى منطقة حائل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء امس بمقر النادي الأدبي خلال رعايته لحفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى منطقة حائل في منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بعد بلوغ القيمة الاقتصادية للـ148فرصة التطوعية التي اطلقتها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" لاكثر من 1.3 مليون ريال.

وأوضحت منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في احصائياتها التي صدرت مؤخرا عن بلوغ عدد الساعات التطوعية التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية بالجمعية لأكثر من 11.034 ساعة عمل تطوعية قام بتنفيذها 2746 متطوع من خلال الـ 148الـ فرصة تطوعية التي تم اطلاقها مؤخرا. وأكدت الاحصائيات أن عدد المتطوعين المستمرين في جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يبلغ 972 متطوع.

وسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء امس بمقر النادي الأدبي خلال رعايته لحفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة درع تكريمي اخر لجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" لمشاركتها الفعالة في المعرض المصاحب للمنتدى والبرامج والخدمات الجديدة المقدمة للمجتمع .

وأوضح عيسى بن عبدالله الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" ان التناغم الذي باتت تحققه الجمعية في إنجازاتها يعود الفضل فيه بعد الله لاعضاءها المتطوعين الذين اسهموا بشكل كبير في إنجاح اعمال الجمعية.

وقال "ان حصول جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يأتي ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الجمعية مع مختلف الجمعيات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ما اسهم بقدرة "جود حائل" بإطلاق اكثر من 75 فرصة تطوعية خلال الفترة من انشاء المنصة وحتى شهر أكتوبر 2020 لافتا الى ان هذا التفوق يحفز العاملين في الجمعية لإداء افضل وأداء نوعي اقوى خلال الفترة القادمة خاصة وان الجمعية تتسلح بكفاءات متنوعة من مئات المتطوعين في مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الذين كان لهم الفضل بعد الله في ما تحقق من انجاز نوعي لجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود".

واكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" ان الدعم الذي تجده جمعية "جود حائل" من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد امير منطقة حائل ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب امير منطقة حائل ومتابعة الأستاذ عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ وإشراف الاستاذ فريح محمد العياد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعمال الجمعية كان الحلقة الأقوى في ما تحقق للجمعية الوليدة حديثا خلال فترة زمنية قصيرة.

لافتا الى ان الجمعية وبجهود متطوعيها تطمح للمزيد من اعمال ومبادرات خلال الفترة القادمة خاصة في ظل اقبال متطوعيها على إنجاح كافة برامجها وانشطتها وفعالياتها.

وتسلم درعي التكريم من يد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" عدي الهمزاني.