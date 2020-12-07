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2020-12-08 المياه تتفاعل مع فيديو تسرب بأحد أحياء الرياض خرج فريق الصيانة وتم إصلاح الموقع متابعات الخليج 365 - الرياض تفاعلت شركة المياه الوطنية مع حادث تسرب للمياه بكثافة على طريق تركي الأول تقاطع الطريق الدائري الشمالي باتجاه الجنوب بالرياض. وقالت شركة المياه عبر حسابها العناية بالعملاء ردًّا على مقطع فيديو نشره مواطن يبين تدفق المياه بغزارة في الشارع: عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه تم خروج فريق الصيانة وتم إصلاح الموقع المذكور أعلاه. وأضافت المياه: أنه في حال وجود ملاحظات لديكم نأمل منكم إبلاغنا بذلك وسيتم خدمتكم.



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