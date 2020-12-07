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كم مهلة سداد فاتورة السجل التجاري بعد إصدارها؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن كم مدة صلاحية سداد فاتورة السجل التجاري من تاريخ إصدارها؟
وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن مدة صلاحية الفاتورة 30 يومًا من تاريخ إصدارها، في حال انتهاء المدة المتاحة للسداد يمكن التقديم على الطلب من جديد.
وفي وقت سابق أوضحت التجارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا، حيث يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا.
ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.
وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟
وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.
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