2020-12-07

حملة مكثفة للبيئة على مواقع بيع الحطب في السيح

متابعات الخليج 365 - واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، حملة ميدانية مكثفة على مواقع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق مدينة السيح ، ضُبط خلالها مجموعة من المخالفين لنظام المراعي والغابات وتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور، أن الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في أسواق مدينة السيح وفي مراكز وقرى الخرج لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأبان أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، بمنع الاحتطاب بجميع مراحله من النقل والبيع، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وبتوجيه ومتابعة من محافظ الخرج.

‏ودعا الدكتور المنصور الجميع إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإبلاغ عن المخالفين.

