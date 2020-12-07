شكرا لقرائتكم الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية في الخارج في جيتكس دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-07 الداخلية تقدم خدمة الأحوال المدنية في الخارج في جيتكس دبي تتضمن إصدار وتجديد بطاقة الهوية وفق مواعيد محددة متابعات الخليج 365 - واس أتاحت وزارة الداخلية، خدمة “الأحوال المدنية في الخارج” للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي. وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيراً على المواطنين. وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.



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