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السبيعي: إنجاز الجامعات السعودية في أبحاث كورونا يعكس تطورها العلمي
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران
أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، أن الإنجاز الذي حققته الجامعات السعودية بتحقيقها الصدارة عربيًّا والمركز الـ17 عالميًّا في نشر أبحاث كورونا يعكس التطور في مجال البحث العلمي بها، واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشكل عام.
وأوضح السبيعي، أن جامعة نجران أطلقت في شهر شعبان من العام الماضي مبادرة “برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس، حيث ركزت المبادرة على دعم دور المملكة في مكافحة انتشار كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك الإنجاز يأتي مكملًا لجهود المملكة، وتحقيقها السبق في كل ما يتعلق بتعاملها مع فيروس كورونا في جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وتابع السبيعي أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، ومتابعة وزارة التعليم ودعمها للجامعات لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي.
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