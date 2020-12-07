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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، (300) بدلة عسكرية و(2000) قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات.
وفي التفاصيل، شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 11:07 PM
شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه"اللجنة الأمنية بالرياض" تضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة من الرتب المخالفة
ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، (300) بدلة عسكرية و(2000) قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات.
وفي التفاصيل، شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
، "اللجنة الأمنية بالرياض" تضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة من الرتب المخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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