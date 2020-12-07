‏بإستخدام أسطوانة غاز .. فشل محاولة تفجير صراف آلي بحائل والجهات الأمنية تضبط الجاني (فيديو)

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة حائل من القبض على مواطن في العقد الثاني من عمره، حاول سرقة إحدى ماكينات الصرف الآلي، وذلك عقب تحديد ملامحه من خلال إحدى كاميرات المراقبة.
وأظهر مقطع فيديو عرضته وزارة الداخلية، محاولة المتهم استخدام أسطوانة غاز خلال محاولة تنفيذ جريمته، إلا أنه تركها وفر هاربًا عقب مرور مركبتين في الطريق العام.
وفور الإبلاغ عن وجود أسطوانة غاز غير محكمة الغلق أمام ماكينة الصرف الآلي، تحركت القوات على الفور لتأمين الموقع، والتأكد من زوال خطر أي انفجارات محتملة.
وكشفت التحقيقات عن أن وجود الأسطوانة مرتبط بعملية محاولة سرقة ماكينة الصراف الآلي، وتم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
Source akhbaar24.argaam
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