أوضح طريقة قياس الأحوال الجوية..
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عموم الشتاء ليس بالضرورة أن يكون كله باردًا، بل إن به أيامًا باردة الأجواء وأخرى معتدلة، مشيرًا إلى أن موسم المربعانية تكون مظنة البرد فيه أقوى بسبب الرياح أصلها قطبي «مصدرها القطب الشمالي» أو سيبري «مصدرها صحراء سيبيرا الجليدية».
وأضاف الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أن نشاط الرياح والتي مصدرها المنطقتان المشار إليهما تكون سبب برودة الأجواء، منوهًا بأهمية متابعة نشرات الطقس؛ تجنبًا للإصابة بالبرد، منوهًا بأن رصد الأجواء يكون وفق المواقع العالمية والنماذج العددية للطقس والخرائط الجوية، ومنظمة الطقس العالمية التي تتلقى نماذج الطقس من كل الدول.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع مستويات البرودة في الشتاء.. ويوجه «نصيحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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