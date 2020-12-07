«الجمارك السعودية»: 6 حالات يجب على حاملها تعبئة نموذج الإقرار

كشفت الجمارك السعودية، عن 6 مواد يتوجب على حاملها تعبئة نموذج الإقرار، وذلك تأكيدًا على سلامة موقف حاملها وحمايته من توجيه الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

وقال الحساب الرسمي للجمارك على موقع «تويتر»: «يتوجب عليك الإقرار عند قدومك للمملكة إذا كان لديك أكثر من 200 سيجارة».

بينما أشار الموقع الرسمي للجمارك إلى 6 مواد يتوجب على حاملها تعبئة نموذج الإقرار والتي جاءت كالآتي:

- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر أو ما يُعادلها بالعملة الأجنبية.

- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

- البضائع بكميات تجارية.

- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

- السلع والمواد المحظورة والمقيدة (اضغط هنا لمعرفة المزيد).

وأوضح الموقع الرسمي أن الإقرار هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60.000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

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