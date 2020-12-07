«الموارد البشرية» تعقب على الحد الأدنى والأعلى لتسجيل المساكن والعمالة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لتسجيل المساكن أو العمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «استفسر عن إثبات سكن العمالة، هل يجب إثبات سكن الموظفين الذين يتقاضون بدل سكن من الشركة ويسكنون في سكن خاص؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «ليس هناك حد أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة؛ حيث يمكن تسجيل وإثبات المساكن أيًّا كان عددها أو عدد العمال الذي يقطنون فيها».

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