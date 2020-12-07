فيديو يوثق تسرب مياه كثيفة بالرياض.. والشركة الوطنية تتدخل

وثق مقطع فيديو، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تسريب كثيف للمياه على طريق تركي الأول تقاطع الطريق الدائري الشمالي بجنوب الرياض.

وتدخلت الشركة الوطنية للمياه على الفور؛ إذ قال الحساب الرسمي للشركة عبر موقع «تويتر»: «نفيدكم بأنه تم خروج فريق الصيانة وتم إصلاح الموقع المذكور أعلاه».

وأضافت: «في حال وجود ملاحظات لديكم نأمل منكم إبلاغنا بذلك وسيتم خدمتكم بإذن الله.. نشكر لكم اهتمامكم».

تسرب للمياه بكثافة على طريق تركي الاول تقاطع الطريق الدائري الشمالي بإتجاه الجنوب .

عبر| @3b_saud pic.twitter.com/wtHSoQKYDD — طرق الرياض (@Ruh_Rd) December 7, 2020

اقرأ أيضًا:

«المياه الوطنية»: عقد بـ198 مليون ريال لصالح قاطني المدينة وتبوك