التطوع يقلص قوائم الانتظار في مجمع الملك فيصل بالطائف

نجح 120 متطوعا من الأطباء والممارسين الصحيين في مجمع الملك فيصل بالطائف في تقليص قوائم الانتظار بقسمي العمليات والأشعة 8% بعد مشاركتهم في اليوم العالمي للتطوع، من خلال العمل خارج أوقات العمل الرسمي.

واشتملت المبادرات على إجراء فحوص الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي وقياس كتلة الجسم. كما تم إجراء 18 عملية جراحية في مجالات العيون والجراحة العامة والأسنان. كما أسهم متطوعو المجمع في تطعيم 100 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية، والقيام بزيارات طبية، لخدمة المرضى في منازلهم. كما فتح قسم العيون والبصريات عيادة كشف، لتثقيف المرضى، والفحص المبكر للمستهدفين الذين بلغ عددهم 80 مستفيدا.

وأكد مدير المجمع، الأخصائي أول مبارك اليامي، أن المستفيدين من المبادرات وصلوا إلى 200 شخص، معربا عن شكره وتقديره جميع الممارسين المتطوعين الذين شاركوا في هذه المبادرات من خلال 720 ساعة بذلوها في سبيل خدمة المرضى. يذكر أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مجمع بالطائف، حيث يضم 800 سرير، ويحتوي على مختلف الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة.