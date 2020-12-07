مصادرة 20 طن حطب في بقيق

صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع بلدية بقيق والشرطة، 20 طن حطب في هجرة عين دار.

وحذر المكتب من الاحتطاب الجائر مع تحسن الأجواء ودخول موسم الشتاء، نظرا لما يسببه من تهديد للبيئة وتدهور للقطاع النباتي، مؤكدا فرض عقوبات على المخالفين، التي تتراوح ما بين 10 و50 ألف ريال.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، المهندس إبراهيم الخليل، أن المكتب يواصل جولاته الميدانية من أجل المحافظة على البيئة، تعزيزا لحملة الوزارة «لنجعلها خضراء» التي أطلقتها أخيرا، مؤكدا أن المكتب حريص على التوعية الإرشادية للمواطنين، من خلال البروشورات والملصقات، ووضع البانرات التي تحث على المحافظة على البيئة وعدم الاحتطاب الجائر وعدم قطع الأشجار الخضراء، ومشيدا بالتعاون الكبير بين المكتب والجهات ذات العلاقة، للحفاظ على البيئة.