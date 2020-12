مسودات إلكترونية لاختبارات القدرات المحوسبة

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، توريد مسودات إلكترونية لمقرات الاختبارات المحوسبة لحاجة المختبرين في استخدامها للمسائل الحسابية لاختبار القدرات (جامعيين– قدرات عامة) وأيضاً اختبار STEP في مرحلة الاستماع ليتم تدوين الملاحظات.

وقصرت الهيئة المنافسة على توريد المسودات الإلكترونية على المنشآت المتوسطة والصغيرة فقط، واشترطت أن تتوفر لدى المتقدم شهادة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت فئة المنشأة المحلية، إضافة إلى توفر شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف (نطاق المنشأة أخضر فما فوق).

اختبار GAT

يعد اختبارا خاصا بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، ويقيس عدداً من القدرات المرتبطة بعملية التعلم، كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لفظي (لغوي)، والآخر كمي (رياضي). ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، ويقدم باللغة العربية.

ويرجع تقدير وزن اختبار القدرات العامة في القبول للجامعات، ويتراوح غالبًا بين 30 % و40 %، والباقي لنسبة الثانوية العامة واختبار التحصيل إن كان مشروطا.

اختبار القدرات العامة PGAT

هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين ليكون معيارا عادلا ودقيقا مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الجامعات، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP

اختبار قريب من الاختبارات العالمية المعروفة (TOEFL and ILETS)، وبُني وفقًا للإطار الأوروبي المشترك للغات (Common European Framework of Reference for Languages) ويُقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث، أو في البرامج التي تشترط مستوًى معينًا في اللغة الإنجليزية، أو الراغبين في الحصول على شهادة تحدد مستواهم أو درجة تأهيلهم في اللغة الإنجليزية.

أهداف اختبار GAT

فهم المقروء

إدراك العلاقات المنطقية

حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية

القدرة على الاستنتاج

القدرة على القياس

أهداف اختبار PGAT

القراءة بفهم عميق

تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية

الاستدلال

الاستنتاج

إدراك العلاقات المنطقية

التحليل

الاستقراء