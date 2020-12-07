270 ألف ساعة تطوعية بتبوك

اطلع أمير منطقة تبوك، الرئيس الفخري للجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، على أعمال الجمعية وما تقدمه من مشاريع ومبادرات وبرامج خلال 2020، حيث احتضنت الجمعية أكثر من 25 ألف متطوع ومتطوعة، وأنشأت أكثر من 30 فريقا تطوعيا، بمختلف محافظات المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ 122 مبادرة تطوعية، من خلال الفرق المسجلة في الجمعية، استفاد منها أكثر من 140 ألف مستفيد ومستفيدة، وبعدد ساعات بلغ 270 ألف ساعة تطوعية.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة محمد العودة، وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الفرق التطوعية من متطوعين ومتطوعات، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي.