

الأمم المتحدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعزيز الدعم لقطاع الطيران، الذي تضرر بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة المناخ كي يكون هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وأوضح غوتيريش، في رسالة افتراضية بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، أن الطيران يؤدي دورا رئيسا في الشؤون الإنسانية، إذ يتيح للبشر فرصة اكتشاف التنوع الجغرافي والثقافي في العالم.

وأفاد أن الجائحة أدت أيضا إلى الإخلال بعمليات شركات الطيران والمطارات وبأوضاعها المالية في جميع أنحاء العالم، ما يهدد قدرتها على ضمان الإمداد العالمي بالأدوية واللقاحات والمعونة الإنسانية وغير ذلك من السلع الحيوية.

وشدد على ضرورة أن تعمل البلدان، على وجه السرعة، على دعم قطاعها للنقل الجوي في مواجهة هذه التحديات مع مراعاة المناخ.

// انتهى //

22:18ت م

0218





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تسلط الضوء على الدور الحيوي للطيران في التعافي من آثار جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.